One Piece : Pirate Warriors 4 - Focus sur Marine Ford

Qui dit nouvelle semaine dit nouvelle publicité japonaise pour la sortie de One Piece : Pirate Warriors 4. Au menu du jour, Bandai Namco s'attaque à un gros morceau de l'histoire de One Piece avec la bataille de Marine Ford, théâtre d'un affrontement épique entre la Marine et l'équipage de Barbe Blanche, afin de récupérer Portgas D. Ace.

Ultime bataille avant l'ellipse des 2 ans, cet arc aura ébranlé pas mal de lecteurs par sa conclusion. Si vous souhaitez avoir un bref aperçu de ce qui vous attends, nous vous laissons visionner la vidéo ci-dessous. Et pour ceux souhaitant garder la surprise jusqu'à la fin, nous vous donnons rendez-vous le 27 mars prochain pour la sortie de One Piece : Pirate Warriors 4 sur Nintendo Switch.