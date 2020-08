One Piece : Pirate Wariors 4 - Killer teasé dans le Weekly Shonen Jump

Alors que le DLC Whole Cake Island vient tout juste de sortir sur One Piece : Pirate Warriors 4 (voir notre news dédiée ici), un nouveau et prochain combattant nous a été teasé dans le Weekly Shonen Jump, le célèbre magazine hebdomadaire japonais. Il s'agit de Killer "Le Massacreur", de l'équipage de Eustass Kid. Pour le moment aucune date ne nous a été transmise, il nous faudra donc être encore un patient pour pouvoir mettre la main dessus.

Pour rappel, les nouveaux combattants de One Piece : Pirate Warriors 4 arrivent pas vague de trois grâce à une mise à jour payante.

Retrouvez ce teaser via l'image située ci-dessous. Malgré le fait que le jeu se densifie au fur et à mesure du temps, que pensez-vous pour le moment de cet opus de la série de One Piece : Pirate Warriors ?