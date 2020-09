One Piece : Pirate Warriors 4 : X. Drake fait son entrée en tant que personnage jouable

Comme vous le savez déjà, One Piece : Pirate Warriors 4 est le dernier musou sorti par Koei Tecmo/Omega Force du célèbre manga/animé One Piece. Et les fans attendent avec impatience la liste complète des personnages prévus dans le prochain DLC attendu pour cet automne consacré aux supernovas et pour le moment seul Killer nous a été dévoilé.

Surprise, nous apprenons récemment sur la chaîne Youtube officielle de Bandai Namco Japan que le personnage X. Drake rejoindra lui aussi les rangs des personnages jouables. On y découvre durant un court trailer ces attaques/combos dévastateurs ainsi que l'utilisation de son fruit du démon du Dinosaure. Si cela vous intéresse, retrouvez le trailer en question ci-dessous.

Pour rappel, One Piece : Pirate Warriors 4 est d'ores et déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Source : Youtube