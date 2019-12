One Piece : Pirate Warriors 4 - Les nakamas sortent les griffes

Si les derniers trailers de One Piece : Pirate Warriors 4 ont surtout mis l'accent sur les Empereur, il est l'heure à présent de faire le point sur les membres de l'équipage du Chapeau de Paille. Au menu ce jour, des trailers dédiés à Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Si les 3 garçons peuvent se vanter d'avoir deux styles de combat se calant avant et après l'ellipse de 2 ans du manga, Nami quant à elle doit se contenter d'une vidéo de son gameplay une fois passée dans le Nouveau Monde.

En attendant de découvrir les autres nakamas en action, nous vous rappelons que One Piece : Pirate Warriors 4 sera disponible sur Nintendo Switch le 27 mars 2020 .