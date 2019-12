One Piece : Pirate Warriors 4 fait le show à la Jump Festa 2020

A l'occasion de la Jump Festa 2020 s'étant achevée ce week-end, un show de plus de 40 minutes à été tenu autour de la licence One Piece. Au menu : présence de Kitadani Hiroshi pour chanter quelques opening de l'animé, et surtout de nouvelles séquences exclusives du jeu One Piece : Pirate Warriors 4.

Dans cette longue vidéo publiée par la page Youtube japonaise de Bandai Namco, nous pouvons découvrir le vice-capitaine de l'équipage de Monkey D. Luffy, entrain de taillader les ennemis par centaines sur l'île d'Enies Lobby pendant une dizaine de minutes. Si vous souhaitez en avoir encore plus, nous vous rappelons que One Piece : Pirate Warriors 4 sera disponible sur Nintendo Switch le 27 mars 2020 .