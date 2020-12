One Piece : Pirate Warriors 4 - Kinemon, O-Kiku et Kozuki Oden enfin disponibles sur Nintendo Switch

Deux membres des Fourreaux Rouges, accompagnés par leur seigneur, quoi de mieux pour agrémenter le casting de One Piece : Pirate Warriors 4 ? Présentés depuis plusieurs semaines via différents trailers, c'est désormais officiel : Kinemon, O-Kiku et Kozuki Oden sont enfin disponibles à l'achat dans le jeu en Occident. Personnages du Pays de Wa oblige, nous avons là un trio de sabreurs avec des techniques aussi dévastatrices que différentes. Pour rappel, ces personnages peuvent être achetés à l'unité, ou dans le dernier Character Pack : Pays de Wa.

Kinemon a la capacité de mettre le feu à ses ennemis grâce à son style de combat du renard de feu. Extrêmement rapide et agile, O-Kiku taillade ses adversaires avec des attaques tourbillonnantes et glaciales au sabre. Autrefois commandant des Neuf Fourreaux Rouges, Kozuki Oden peut venir à bout de hordes d’ennemis grâce à ses deux sabres.