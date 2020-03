One Piece : Pirate Warriors 4 : Un trailer explosif dédié à la Nintendo Switch

Bandai Namco continue sa communication autour de son prochain jeu phare : One Piece : Pirate Warriors 4. C'est par le biais de sa chaîne Youtube que nous découvrons aujourd'hui un nouveau trailer dédié à la version Nintendo Switch, et mettant en avant les personnages jouables, ainsi que certaines scènes déjà cultes provenant du manga. Nous vous laissons découvrir ce nouveau trailer au contenu explosif ci-dessous.

En attendant de pouvoir poser nos mains sur le titre pour nous faire notre propre opinion, nous vous rappelons que One Piece : Pirate Warriors 4 sera disponible en France le 27 mars 2020 sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC.