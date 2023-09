One Piece: Pirate Warriors 4 - Le Gear 5 vient secouer le champs de bataille dans le pack Bataille d’Onigashima

Disponible depuis le 27 mars 2020 sur Nintendo Switch, One Piece: Pirate Warriors 4 n'a pas cessé de grossir son contenu grâce à de multiples DLC et Season Pass. Alors que les fans de l'animé ont pu découvrir il y a presque un mois le Gear 5 de Luffy, Bandai Namco et Omega Force proposent aux joueurs de découvrir dès à présent cette nouvelle forme du Chapeau de Paille sur le champs de bataille grâce à dernier pack du jeu : Bataille d’Onigashima. Vous pourrez ainsi retrouver les acteurs majeurs de la bataille d’Onigashima :

Kaido (bataille d'Onigashima) - Dans sa forme Bestiale, Kaido possède le pouvoir du « Fruit du Poisson » de type Zoan mythique, modèle Dragon Azur. Son corps est alors couvert d'écailles et sa force est décuplée. Armé de son Haki et de sa masse en fer, il effectue des attaques d'une puissance terrifiante et utilise des coups spéciaux ainsi que des combos pour attaquer son adversaire sans lui laisser le temps de riposter. Sous sa forme de dragon, il peut lancer des attaques aériennes ciblant plusieurs ennemis simultanément.



Yamato - Fils de Kaido, il utilise son énorme masse pour effectuer diverses attaques. Il peut lui aussi adopter une forme bestiale et immobiliser ses ennemis grâce à ses combos rapides et à ses attaques de glace.