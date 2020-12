One Piece Pirate Warriors 4 - Kozuki Oden vient clôturer le Character Pass 3 en vidéo

Il est le personnage-clé du dernier arc de One Piece, le Daimyo de Kuri du Pays de Wa aussi appelé Kozuki Oden sera le dernier personnage jouable du Character Pack 3 de One Piece : Pirate Warriors 4. Si l"on ne connait pas encore la date de disponibilité officielle de cet épéiste de légende utilisant un style à deux sabres, nous pouvons d'ores et déjà découvrir un peu de son gameplay via la dernière vidéo publiée sur la page Youtube de Bandai Namco.

Kozuki Oden clôture donc le dernier Character Pack aux côtés de Okiku et de Kin’emon. La question à 1 million de Berry et maintenant de savoir si il y aura un 4ème pack et qui pourront bien être les nouveaux personnages à rejoindre le casting.