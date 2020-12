One Piece : Pirate Warriors 4 - Kin’emon sort le grand jeu dans un nouveau trailer

Samuraï rencontré par hasard sur l'île de Punk Hazard par les Mugiwara, Kin'emon est un des personnages centraux du dernier arc de One Piece se déroulant dans le Pays de Wa. Protecteur de Momonosuke, et également membre des Fourreaux Rouges, ses capacités du samuraï ne sont plus à prouver dans le manga ou l'animé. Dans le cadre de la distribution du 3ème pack de DLC de One Piece : Pirate Warriors 4, Kin'emon a également gagné sa place dans le casting des combattants.

Pour découvrir ses talents de fine lame en action, et en attendant son arrivée cet hiver en Occident, nous vous laissons retrouver son trailer de présentation ci-dessous.