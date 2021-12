OMORI - voyagez entre deux mondes étranges sur Nintendo Switch

Titre signé OMOCAT, LLC et ayant connu un joli succès sur Steam, OMORI s'apprête à débarquer sur l'eShop de la Nintendo Switch après une version 3DS tuée dans l'œuf il y a quelques années. Attendu dans le courant du printemps 2022 , le titre se présente comme un RPG au tour par tour sublimé par une histoire non conventionnelle et des illustrations atypiques. Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Voyagez entre deux mondes étranges et bariolés débordant chacun d’amis et d’ennemis colorés pour dévoiler un passé oublié. Découvrez une histoire non conventionnelle et un système de combat au tour par tout sublimés par les délicates illustrations de l’artiste OMOCAT, qui a aussi produit, écrit, dirigé et codé la majeure partie du jeu. Le RPG acclamé OMORI arrivera au printemps 2022 sur Nintendo Switch.

Source : Nintendo