OMORI - Le RPG étrange de OMOCAT débarque en version physique sur Nintendo Switch

Sorti en juin dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, le RPG atypique OMORI signé OMOCAT passe à la vitesse supérieure concernant sa commercialisation. Un partenariat a en effet été trouvé entre OMOCAT, Fangamer et Just For Games pour proposer le titre en version physique sur Nintendo Switch et PS4. Pour la date de sortie il vous faudra encore patienter, les versions physiques sont attendues fin 2022 dans les enseignes.

À propos de OMORI : Explorez un monde étrange plein d'amis et d'ennemis colorés. Naviguez à travers le vibrant et le banal afin de découvrir un passé oublié. Le moment venu, le chemin que vous avez choisi déterminera votre destin... et peut-être aussi celui des autres.