OMORI - L'étrange jeu à mi-chemin entre l'imaginaire et la réalité dévoile sa date de sortie

Après avoir initialement été annoncé sur Nintendo 3DS c'est sur sa successeur la Nintendo Switch qu'OMORI viendra prendre ses quartiers. Annoncé pour 2022 , l'étrange titre d'OMOCAT, LLC a dévoilé sa véritable date de sortie et sera donc disponible dès le 17 juin prochain sur l'eShop. Derrière cet étrange titre se cache un jeu aux thématiques lourdes a ne pas mettre entre toutes les mains, OMORI traite de la dépression, de suicide mais aussi d'anxiété et se voit donc gratifié d'un PEGI 16 qui ne doit pas être ignoré. Le jeu est par ailleurs classifié comme un jeu d'horreur psychologique très narratif. Vous pouvez visionner sa bande-annonce ci-dessous pour voir un aperçu de son univers.

Explorez un monde étrange et bariolé, débordant d'amis et d'ennemis. Naviguez entre l'ordinaire et l'onirique pour dévoiler un passé oublié. Le moment venu, le chemin que vous choisirez déterminera votre destin... et peut-être aussi celui des autres.