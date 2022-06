OMORI reconfirme sa sortie le 17 juin prochain sur Nintendo Switch avec un nouveau trailer

Alors que nous attendions le jeu OMORI signé OMOCAT le 17 juin 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, les joueurs s'inquiétaient de ne pas avoir de nouvelles du titre, craignant un report en catimini. Fort heureusement, un nouveau trailer disponible depuis hier soir vient faire taire les bruits de couloirs avec une confirmation que ce titre atypique sera bien de sortie ce vendredi 17 juin comme promis initialement.

Explorez un monde étrange et bariolé, débordant d'amis et d'ennemis. Naviguez entre l'ordinaire et l'onirique pour dévoiler un passé oublié. Le moment venu, le chemin que vous choisirez déterminera votre destin... et peut-être aussi celui des autres.