No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES est disponible sur consoles Nintendo Switch

Avis aux amateurs d'enquêtes, No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES est enfin disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. L'occasion parfaire d'incarner de nouveau Date pour un escape game atypique. Concernant la distribution physique, la version Nintendo Switch est complète sur cartouche, tandis que la version Nintendo Switch 2 est proposé au format Game Key. Dernier point important, les sauvegardes sont propres à chaque version, il ne sera donc pas possible de continuer une partie débutée sur une version Nintendo Switch 1 sur une version Nintendo Switch 2. Si vous ne l'avez pas encore vu, notre test dédié est d'ores et déjà disponible dans nos colonnes.

Iris, l'idole d'Internet, a été enlevée par des extraterrestres ?! Forcée de jouer à un escape game étrange à bord d'un mystérieux OVNI, Iris sait qu'il y a une personne sur qui elle peut toujours compter : Le Psyncer Kaname Date ! Incarnez Date, menez l'enquête, résolvez des énigmes d'escape game et préparez-vous à utiliser Psync pour entrer dans les rêves des suspects potentiels et aider Iris à s'échapper tout en résolvant le mystère de The Third Eye Game ! Enquête : Utilisez les fonctions spéciales de l'œil gauche de Date pour recueillir des informations qui vous mèneront à la localisation d'Iris ! Des personnages familiers et nouveaux apparaîtront également !

Évasion : Résolvez des mystères palpitants tout en explorant un environnement verrouillé. Lorsque vous trouverez la vraie réponse au-delà de la logique superficielle, la porte de l'évasion s'ouvrira !