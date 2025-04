No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES détaille ses mécaniques de jeu

A l'occasion de la sortie dans quelques semaines de No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES, Spike Chunsoft vient de publier de nouvelles informations sur son nouveau titre qui sortira sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et Steam le 25 juillet 2025 . Nous vous laissons tout retrouver ci-dessous.

SoDétails sur la nouvelle section "Évasion" et les trois sections du système de jeu

Dans ce volet, une nouvelle section "Évasion" a été ajoutée aux sections traditionnelles "Investigation" et "Somnium". Chaque section met en scène un personnage jouable différent, et l'histoire progresse au fur et à mesure que les joueurs passent d'une section à l'autre.

Investigation

Dans Investigations, prenez le contrôle du protagoniste, Kaname Date, alors qu'il suit la trace de l'Iris disparue. L'histoire se déroule au fur et à mesure que vous visitez divers lieux du monde réel, que vous enquêtez sur des scènes de crime et que vous interrogez des témoins clés. Date utilise également les fonctions d'amélioration visuelle de sa prothèse oculaire gauche équipée d'une IA, « AI-Ball », pour découvrir des indices vitaux qui pourraient l'aider à résoudre l'affaire.

Somnium

Somnium est l'une des caractéristiques de la série. Dans ce segment, prenez le contrôle d'Aiba, une femme humanoïde, plutôt que de Kaname Date. À l'aide d'un appareil appelé « Psync », entrez dans l'univers onirique d'un témoin pour découvrir des souvenirs cachés et des vérités enfouies, le tout dans une limite de temps stricte de six minutes.

Le monde des rêves est façonné par la personnalité et les souvenirs du sujet, ce qui signifie que les lois de la réalité ne s'appliquent plus. Au lieu de cela, chaque Somnium suit un ensemble de règles qui lui sont propres. Des barrières appelées « verrous mentaux » bloquent l'accès aux souvenirs les plus profonds, et les joueurs doivent entreprendre différentes actions pour les déverrouiller.

Escape

Dans Escape, prenez le contrôle d'Iris, qui a été piégée dans une pièce fermée. Votre but est de résoudre les énigmes disséminées dans la pièce et de trouver un moyen de sortir. Pendant cette partie, vous serez en communication avec Kaname Date et Aiba, et recevrez des indices au cours de leurs conversations. Vous devrez examiner attentivement les objets et les éléments placés dans la pièce pour découvrir les indices nécessaires à votre évasion. Certains des objets collectés peuvent ne pas être utiles en eux-mêmes, mais en les combinant avec d'autres objets, vous pouvez révéler leur véritable potentiel.