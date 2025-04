No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES ouvre ses précommande et dévoile un nouveau trailer

Nouvel opus de la licence AI: The Somnium Files de Spike Chunsoft, No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES prépare tranquillement sa sortie pour cet été. Les précommandes ont ainsi officiellement débutées sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Nous vous laissons également découvrir le dernier trailer en date ci-dessous. No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES sera officiellement disponible le 25 juillet 2025

Iris, l'idole d'Internet, a été enlevée par des extraterrestres ?! Forcée de jouer à un escape game étrange à bord d'un mystérieux OVNI, Iris sait qu'il y a une personne sur qui elle peut toujours compter : Le Psyncer Kaname Date ! Incarnez Date, menez l'enquête, résolvez des énigmes d'escape game et préparez-vous à utiliser Psync pour entrer dans les rêves des suspects potentiels et aider Iris à s'échapper tout en résolvant le mystère de The Third Eye Game ! Enquête : Utilisez les fonctions spéciales de l'œil gauche de Date pour recueillir des informations qui vous mèneront à la localisation d'Iris ! Des personnages familiers et nouveaux apparaîtront également !

