No Sleep For Kaname Date s'offre un nouveau trailer

Prochain titre de Spike Chunsoft attendu sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, No Sleep For Kaname Date propose aux joueurs de découvrir un mélange d'aventure et d'exploration qui sera disponible à partir du 25 juillet 2025. Spike Chunsoft vous propose de découvrir davantage le contenu de ce nouvel opus avec un trailer à découvrir ci-dessous.

Iris, l'idole d'Internet, a été enlevée par des extraterrestres ?! Forcée de jouer à un escape game étrange à bord d'un mystérieux OVNI, Iris sait qu'il y a une personne sur qui elle peut toujours compter : Le Psyncer Kaname Date ! Incarnez Date, menez l'enquête, résolvez des énigmes d'escape game et préparez-vous à utiliser Psync pour entrer dans les rêves des suspects potentiels et aider Iris à s'échapper tout en résolvant le mystère de The Third Eye Game ! ・ Enquête : Utilisez les fonctions spéciales de l'œil gauche de Date pour recueillir des informations qui vous mèneront à la localisation d'Iris ! Des personnages familiers et nouveaux apparaîtront également ! ・ Somnium : Explorez le monde onirique excentrique de suspects potentiels pour découvrir des indices et des souvenirs secrets ! ・ Évasion : Résolvez des mystères palpitants tout en explorant un environnement verrouillé. Lorsque vous trouverez la vraie réponse au-delà de la logique superficielle, la porte de l'évasion s'ouvrira !