No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES s'offre un nouveau trailer

Prochain titre de Spike Chunsoft à sortir sur consoles Nintendo et Steam, No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES vient de s'offrir un nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Ce dernier propose un focus sur les personnages ainsi que plusieurs scènes de l'introduction du jeu. Pour rappel, le titre est attendu pour le 25 juillet 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

La série d'aventures policières AI : THE SOMNIUM FILES, acclamée par la critique, s'est attirée les louanges des fans du monde entier. Un nouvel épisode de la série arrive sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et Steam. Le joueur incarne Kaname Date, le protagoniste, et fait à nouveau équipe avec l'AI-Ball, Aiba, pour s'attaquer à une affaire mystérieuse et sauver Iris, une idole d'Internet qui a été forcée de participer à un jeu d'évasion dangereux. No Sleep For Kaname Date - From AI : THE SOMNIUM FILES introduit un nouvel élément de gameplay : "L'évasion". Comme dans les jeux précédents, dans "Investigation", les joueurs examinent les scènes de crime et écoutent les témoignages. Dans "Somnium", les joueurs pénètrent dans les mondes imaginaires des suspects et des témoins clés. Dans les nouvelles sections "Évasion", les joueurs devront résoudre des énigmes pour s'échapper de pièces fermées. En se déplaçant entre ces trois sections, les joueurs peuvent obtenir les indices nécessaires pour résoudre l'affaire.