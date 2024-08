Des icônes rétro Nintendo World Championships: NES Edition et Donkey Kong Country en récompenses sur le Nintendo Switch Online

Comme tous les mois, les abonnés du Nintendo Switch Online peuvent obtenir des éléments d'icônes rétro en effectuant une "Mission" en jouant à un jeu précis des consoles virtuelles de la Nintendo Switch; Après Zelda : A Link to the Past et Donkey Kong (ou encore Super Mario Bros: The Lost Levels- voir ci-dessous), c'est au tour du chef-d'œuvre de la Super Nintendo, Donkey Kong Country d'avoir droit à sa série d'icones.

Pour les obtenir, il vous suffit de lancer l'application Super Nintendo de votre console et jouer, au moins quelques secondes, à Donkey Kong Country. Vous recevrez alors 50 points Platine que vous pourrez (ou non) dépenser en icônes...

Dans le même temps, toujours dans le thème rétro, le deuxième set d'éléments d'icones de Nintendo World Championships: NES Edition est disponible. Pour en avoir un aperçu, retrouvez nos captures d'écran sur cette page (incluant aussi le premier set).

Pour rappel, Nintendo World Championships: NES Edition est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Le jeu est vendu 29,99€ sur l'eShop pour un poids de 435 Mo . Une version physique "Deluxe" est était disponible à 59,99€ sur le Store de Nintendo. Pour en savoir plus sur Nintendo World Championships: NES Edition, notre test complet du jeu est toujours à lire ICI

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online :

