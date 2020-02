Nintendo Switch : un jeu Nintendo "fort" d'ici juin ?

Si Animal Crossing : New Horizons est incontestablement un grand titre pour le catalogue de la Nintendo Switch qui devrait encore élargir son audience et son succès, cela reste un titre singulier qui ne plait pas forcément à tout le monde et qui peut même laisser totalement indifférent... Ainsi, certains fans de Nintendo ont été déçus par l'annonce d'un Nintendo Direct entièrement dédié à Animal Crossing alors qu'ils attendent de savoir quels nouveaux jeux ils mettront dans leur console en 2020... Il est vrai ,que depuis le début de l'année, du côté de Nintendo, c'est le calme plat (ou presque). Quant à la suite, on se perd pour l'instant en conjectures. On sait que Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sort le 6 mars et que No More Heroes III comme Bravely Defaut II sont logiquement aussi prévus cette année... Sinon, il y a les spéculations de base ; il y aura sûrement un Mario (3D World ?) et un Zelda (un remake ou... une suite) puisque chaque année, il y en a au moins un, mais il est clair qu'on aimerait avoir du concret à se mettre sous la dent.

Alors bien sûr, on peut penser qu'un Nintendo Direct classique suivra de près celui dédié à Animal Crossing et que des annonces y seront faîtes... L'année dernière déjà, le premier trimestre de l'année avait été très calme et il avait fallu attendre le mois de mars pour que tout s'accélère.Il n'empêche que beaucoup de joueurs font grise mine et sont dépités voire même énervés... Consciente de cela, et forte de sa dernière rumeur,l'éminente reine des rumeurs Emily Rogers, a tenu à rassurer les joueurs en leur livrant une nouvelle prédiction en forme de conseil bienveillant sur son compte Twitter :

Les gens ont juste besoin de respirer profondément et de se détendre. La fin du premier semestre 2020 (mai / juin) va se terminer sur une note plutôt forte.

Ainsi le premier semestre 2020 devrait se terminer avec un gros jeu Nintendo. L'année dernière Super Mario Maker 2 était sorti à peu près à ce moment là... Se pourrait-il que Nintendo annonce un titre (assez) fort, deux ou trois mois avant sa sortie ? Ce ne serait pas la première fois et ce serait peut-être même désormais une norme... Et puis comme souvent avec les rumeurs d'Emily Rogers, cela tombe aussi un peu sous le sens. Nintendo ne va pas sortir un titre faiblard- surtout alors que le calendrier de sortie de la Switch est vide... Mais quel jeu pourrait bien, un peu avant (ou juste après) l'E3 enflammer les joueurs ? Un nouveau Pikmin ? Super Mario 3D World ? Un titre inattendu ? Tout est possible !

En attendant, n'hésitez pas à nous donner vos prédictions et vos souhaits dans les commentaires. Pour rappel, le Nintendo Direct spécial sera diffusé jeudi à 15 heures- voir ici.