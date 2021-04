Nintendo Switch : la dernière mise à jour inclurait une prise en charge audio via Bluetooth

Suite à la dernière mise à jour de la console- voir les détails ICI, des "petits curieux" se sont empressés de farfouiller dans le code du patch pour voir un peu ce qui s'y trouvait. Un datamineur bien connu des initiés nommé OatmealDome a ainsi, semble-t-il, mis à jour des "preuves" de l'existence d'un (futur) nouveau dock compatible 4K (voir là.) Et ce n'est pas fini puisqu'aujourd'hui le même OatmealDome relaie une autre découverte incluse dans la mise à jour. Apparemment, il y aurait un driver pour une prise en charge de sortie audio via Bluetooth. On sait que c'est une demande de pas mal de joueurs depuis longtemps et elle pourrait donc prochainement être exaucée- ou pas.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

[Nintendo Switch System Update]



12.0.0 has added audio support to the Bluetooth driver.



*However*, I’m not sure if anything is actually using this new support so far. No guarantees it will ever be used, either.



(SOURCE: yellows8 via SwitchBrew)https://t.co/Zyn35f3dZd pic.twitter.com/Ag5I0h8nic