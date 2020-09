La Nintendo 3DS n'est plus fabriquée mais les services en ligne et l'eShop de la console vont continuer à fonctionner

Par un communiqué officiel, Nintendo vient de confirmer l'arrêt de la fabrication des consoles de la familles 3DS (voir ici). Désormais Nintendo ne fabrique plus qu'une seule console, la Nintendo Switch, déclinée (pour le moment) en deux modèles : Standard et Lite. Une page se tourne, donc pour Nintendo mais aussi pour ses joueurs... Pour autant, que les utilisateurs de 3DS/2DS se rassurent. Cela ne signifie pas encore la mort de la console. Si Nintendo ne sortira plus de jeux sur 3DS, ce n'est pas forcément le cas des autres éditeurs et surtout la console dispose d'un tel catalogue de jeux qu'il est évident que la console va continuer à se vendre (doucement) mais aussi à satisfaire sa base de joueurs pendant longtemps...

Nintendo a d'ailleurs confirmé que l'arrêt des services en ligne de la console et de l'eShop n'était pas à l'ordre du jour. Pour le moment, il reste donc possible d'acheter des jeux 3DS via l'eShop mais aussi via le site officiel de Nintendo- même si l'onglet réservée à la console portable a quitté la page d'accueil et qu'il faut désormais farfouiller dans les menus pour y accéder... De plus, les services en ligne pour les jeux 3DS continuent de fonctionner et, naturellement, ile st possible de télécharger et de retélécharger les jeux précédemment achetés. Evidemment, un jour, ses services prendront fin mais apparemment les joueurs ont un peu de temps devant eux.