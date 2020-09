Nintendo annonce que la production des consoles de la famille Nintendo 3DS a cessé

Le message est désormais inscrit sur la page dédiée à la Nintendo 3DS de tous les sites Nintendo au Japon, aux Etats-Unis ou encore en Europe et notamment en France : la production des consoles de la famille Nintendo 3DS a cessé. Ce n'est pas vraiment surprenant mais c'est tout de même une page qui se tourne... Il faut d'ailleurs noter que l'onglet dédié à la Nintendo 3DS des sites Nintendo officiels n'est désormais plus visible sur la page d'accueil. Il faut aller le chercher dans un sous menu.

Prolongement de la Nintendo DS avec laquelle elle était entièrement rétro-compatible mais proposant un étonnant écran 3D auto-stéréoscopique, la Nintendo 3DS a dans un premier temps failli rejoindre le Virtual Boy sur le banc de touche des plus grands fiascos de Nintendo. La faute a un mauvais positionnement marketing mais aussi aux inquiétudes liées à la 3D sans lunettes sans parler du prix jugé bien trop élevé pour une console portable "familiale". Heureusement, feu Satoru Iwata, alors président de Nintendo, va réagir vite en imposant une baisse de prix drastique accompagnée d'un programme ambassadeur pour s'excuser auprès des premiers acheteurs mais aussi d'une série de "gros" jeux qui vont se succéder dès la première année . Un plan Marshall qui va se révéler payant et permettre à la 3DS de s'imposer auprès des joueurs avec de très nombreux titres très réussis et parfois sublimés par l'effet 3D (même si tout le monde n'y est pas sensible de la même façon) dont Super Mario 3D Land, Zelda : A Link Between Worlds, Kid icarus : Uprising, Resident Evil : Revelations, Street Fighter IV 3D, Zelda Majora's Mask 3D, Metroid : Samus Returns, Super Smash Bros for 3DS, Kirby : Planet Robobot et beaucoup d'autres.

On attend désormais une annonce officielle de Nintendo pour définitivement tourner la page.

Source : Nintendo