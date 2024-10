Nintendo Museum : certains visiteurs ne jouent pas le jeu

Le Nintendo MUSEUM est désormais ouvert au Japon.

Mélange d'exposition et d'expériences interactives et ludiques, le musée est un petit concentré de toute l'histoire et la philosophie de la société japonaise, toujours prompt à "faire sourire les gens".

Cependant, il semble que depuis son ouverture, le musée rencontre quelques "soucis" avec le comportement de certains visiteurs, principalement des touristes étrangers;

En effet, il semblerait que certains ne suivent pas les règles et fassent preuve d'une audace ou d'un total irrespect (selon les points de vue); chose que Nintendo n'avait semble-t-il pas anticipé.

Ainsi, un journaliste s'est amusé à débrancher le cordon reliant une manette à une console Super Nintendo afin de vérifier si les jeux présentés tournaient sur émulateur (ce qui semble être le cas) et il semblerait que d'autres visiteurs n'hésitent pas à manipuler des objets exposés malgré l'écriteau stipulant de ne rien toucher.

Le site Nintendo Every rapporte que dans une zone qui expose, pour la première fois, différents prototypes de consoles et dans laquelle les photos sont interdites, de nombreux touristes passent outre, et se permettent de prendre des photos et, surtout, de les partager sur les réseaux.

Un post en particulier, montrant différents prototypes, a suscité la controverse et des réactions contrastées, entre ceux ne comprenant pas qu'on ne respecte pas les règles de l'établissement et les autres se réjouissant de pouvoir découvrir ces prototypes inédits.

Il n'est pas rare que les musées interdisent les photos dans certains espaces et on peut comprendre que Nintendo souhaite garder l'effet de surprise et réserver aux visiteurs du musée l'exclusivité de sa collection. Seulement, à l'heure des smartphones et des réseaux sociaux, cela semble difficile à garantir surtout si aucune disposition particulière n'est prise pour faire respecter les règles (et à ce stade, on ne sait pas exactement comment ces photos ont pu être prises).

Notons que, depuis le post a été supprimé mais d'une certaine façon, il semble mettre en lumière la différence de comportement entre les japonais et les occidentaux, même si on évitera de tomber dans les clichés (c'est le cas de le dire).

