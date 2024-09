Le Virtual Boy sera émulé sur Nintendo Switch au Nintendo MUSEUM

Dans quelques jours, le Nintendo MUSEUM ouvre officiellement ses portes au Japon. L'occasion pour Shigeru Miyamoto de faire le tour des médias pour évoquer ce nouveau temple à la gloire de Nintendo, conçu autour de nombreuses expériences vidéoludiques dans le but de "faire sourire les gens", comme toutes les productions de la société japonaise.

Si le Nintendo DIRECT spécial, publié cet été, a déjà présenté de nombreux dispositifs et quelques attractions du musée, le Maître révèle, dans une entrevue récente à IGN, qu'outre les consoles à succès de la société (notamment jouables de façon non conventionnelles avec des manettes géantes), les visiteurs pourront aussi faire l'expérience de la 3D du Virtual Boy,

Pour rappel, le Virtual Boy est un casque VR précurseur (posé sur un trépied) sorti en 1995 au Japon et aux Etats-Unis qui permettait de jouer à des jeux (style Game Boy) en 3D stéréoscopique. Commercialisé pendant moins d'un an, le Virtual Boy est l'un des pires échecs de Nintendo et avec moins de 800 000 exemplaires vendus dans le monde, c'est aujourd'hui un objet rare.

Pouvoir essayer la console au Nintendo Museum est une excellente initiative, là ou d 'autres musées se se seraient contentés de l'exposer. Notez que Shigeru Miyamoto précise qu' au Nintendo Museum, le Virtual Boy sera émulé par la Nintendo Switch.

De plus, le Virtual Boy est un élément matériel rarement vu du public, mais il est également exposé. Nous utilisons le Switch pour émuler le Virtual Boy, donc si vous y jetez un œil, vous pourrez voir des images en trois dimensions de l'époque.

NINTENDO MUSEUM DIRECT : TOUTES LES INFOS

,

Voir aussi :

,

Source : Ign