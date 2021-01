Nintendo Minute : découvrez une partie d'Among Us en compagnie de Kit & Krysta

On ne le présente plus, il est l'un des phares les plus joués et streamés depuis maintenant plusieurs mois, nous parlons bien évidemment du célèbre jeu Among Us. Sorti officiellement en 2018, le jeu profite aujourd'hui d'un engouement sans précédent auprès de la communauté des joueurs le rendant ainsi le jeu comme étant un must have. S'il vous ne la saviez pas, Among Us est un genre Loup Garou où il vous faudra débusquer l'imposteur(s) parmi vous.

Aujourd'hui, Kit & Krysta nous propose avec 4 invités spéciaux (Blessious, RunJdrun, Ndukauba et Ray Strazdas) un nouvel épisode de Nintendo Minute centré sur une partie d'Among Us. Il semblerait qu'un imposteur se cache parmi eux. Mais qui cela peut-il bien être ? Découvrez sans plus attendre leur vidéo de gameplay ci-dessous.

Pour rappel, Among Us est d'ores et déjà disponible sur l'eshop de la Nintendo Switch pour 4.29€. Découvrez notre news dédiée ou le site officiel de Nintendo.

