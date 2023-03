Bayonetta Origins Cereza and The Lost Demon - Tentez de gagner un exemplaire du jeu sur notre page Twitter

Attendu officiellement pour le 17 mars 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch, Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon est aux antipodes des aventures principales de la sorcière la plus charismatique du monde du jeu vidéo depuis plusieurs années. Faisant le choix d'une préquelle pour nous plonger dans l'enfance de Cereza, le spin-off développé par Platinum Games nous offre une toute nouvelle facette de la sorcière, et de son évolution de la jeune apprentie Cereza à la grande sorcière Bayonetta.

Si vous avez l'envie de découvrir le jeu dans les prochains jours mais que vous n'avez pas encore succombé à l'achat, nous organisons en partenariat avec Nintendo France un concours sur Twitter qui permettra à l'un d'entre-vous de repartir avec une copie physique du jeu. Les conditions de participations sont indiquées dans le tweet ci-dessous. En attendant le tirage au sort ce 17 mars, nous vous rappelons que notre test de Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon est disponible juste-ici, et qu'une démo vous permettant de découvrir la première heure de l'aventure est accessible sur l'eShop de la Nintendo Switch.