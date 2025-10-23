Nouveau Nintendo Direct spécial Kirby Air Riders annoncé - Tous les détails

Il faut croire que le KIRBY AIR RIDERS DIRECT d’août dernier (dont vous pouvez retrouver les détails ICI) n'était pas suffisant.

Le professeur Masahiro Sakurai a encore quelque chose à dire sur Kirby Air Riders, son prochain jeu. Et à priori, pas qu'un peu.

Un second Nintendo Direct spécial Kirby Air Riders d'une heure environ est prévu le 23 octobre 2025 à 15H (heure de Paris). Au programme, de nouveaux détails sur ce jeu de course qui s'annonce assez dingue et pourrait finalement réussir à satisfaire les joueurs qui n'ont été convaincu ni par Mario Kart World ni par Sonic Racing: CrossWorlds...

Rendez-vous donc jeudi pour découvrir tout ce que le Maître nous a préparé. Évidemment, dans la foulée, on vous fera, comme d'habitude, un petit résumé de l'affaire

Pour rappel, Kirby Air Riders sortira le 20 novembre 2025 sur Nintendo SWITCH 2. Pour en savoir plus sur le jeu, lire notre preview exclusive.

À vous les combats vitesse grand V ! Faites monter la pression, activez le turbo et attaquez vos adversaires dans Kirby Air Riders, un jeu de course effréné avec Kirby et ses amis, en exclusivité sur Nintendo Switch 2 ! À vos marques... Choisissez votre rider, votre bolide, et que la compétition commence ! Défiez vos rivaux lors d'affrontements trépidants ou de courses effrénées sur terre comme dans les airs. Votre bolide avance automatiquement, et vous devez négocier les virages tout en freinant à l'aide de Pressions. Maintenez le bouton enfoncé pour accumuler de la charge tout en dérapant, puis relâchez-le pour mettre le turbo ! Choisissez votre rider parmi des personnages tels que Kirby, Meta Knight, le Roi DaDiDou ou encore Magolor de Kirby's Adventure Wii, et un bolide comme l'Étoile Warp, la Roulli Moto, le Néochar et d'autres encore. Chaque bolide est unique, et chaque rider possède des caractéristiques et un coup spécial qui lui sont propres. Les pouvoirs emblématiques de la série sont aussi de la partie, et cette fois... tous les riders peuvent les utiliser ! Action et stratégie se mêlent dans City Trial Plongez dans ce mode débordant d'action qui se déroule à travers une île flottante ! Jusqu'à 16 riders peuvent s'affronter en ligne, et jusqu'à huit en communication sans fil locale. Explorez l'île de Skaïa à la recherche de bolides inoccupés, récupérez des bonus, et tenez bon face aux pluies de météorites, combats de boss et autres événements imprévisibles qui viendront pimenter la partie ! Après avoir renforcé votre bolide pendant cinq minutes, direction le Stade ! Là, vous vous mesurerez à vos rivaux lors d'une épreuve sélectionnée parmi un large éventail d'affrontements aux objectifs variés : courses en flèche, combats d'arène, chute libre... ce n'est pas le choix qui manque ! Foncez vers la ligne d'arrivée dans Air Ride Participez à des courses effrénées à six, en solo, ou face à d'autres riders en ligne ou en communication sans fil locale. Attaquez vos rivaux pour gagner de la vitesse, ou restez dans leur sillage pour réaliser des glissades étoile qui vous aideront à reprendre l'avantage ! Nintendo Music Une sélection de pistes tirées de Kirby Air Riders, dont le thème principal du jeu, est maintenant disponible dans Nintendo Music !

