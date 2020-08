Décidément, Nintendo fait ce qu'il lui plait et ne cherche plus à satisfaire sa base. En même temps que pèse-t-elle face au(x) reste(s) du monde ? Alors que les fans spéculent sur l'arrivée ou non de jeux Wii sur Nintendo Switch et espèrent toujours (au moins) une surprise pour la fin de l'année , Nintendo annonce un nouveau Indie World, une sorte de Nintendo Direct dédié aux jeux indépendants. Alors attention, il peut y avoir de belles surprises et même du lourd, et évidemment on sera là (et on l'espère vous aussi) ici même, demain, mardi 18 août à 18 heures (heure de Paris) pour découvrir pendant 20 minutes ce que la Nintendo Switch nous prépare en matière de jeux indépendants. Pour autant, c'est tout de même amusant, ce décalage entre les attentes démesurées des joueurs et ce que propose finalement Nintendo- toujours à contre-temps. .

La prochaine présentation #IndieWorld arrive ! Rendez-vous le 18/08 à 18:00 pour une présentation d'environ 20 minutes au sujet des jeux indépendants à venir sur #NintendoSwitch.