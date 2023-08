SEGA et Atlus annoncent un livestream en direct du TGS 2023

La rentrée se rapproche à grand pas et déjà se profile les grands événements qui en feront l'événement. Alors qu'on se demande quand Nintendo nous proposera son prochain Nintendo Direct (voir ici) on sait déjà que le 21 septembre prochain se tiendra le Tokyo Game Show 2023 pendant 4 jours . A cette occasion, SEGA et Atlus viennent d'annoncer la diffusion d'un livestream à suivre en direct sur le net, le 21 septembre à partir de 12h (heure de Paris).En attendant d'autres détails, retrouvez le site spécial TGS de SEGA et Atlus ICI

Source : Sega