Ninjala x Sonic : tout savoir sur cette surprenante collaboration

Annoncée il y peu de temps de cela, la collaboration entre Ninjala x Sonic fait encore parlée d'elle aujourd'hui. En l'occurrence, le studio derrière le free-to-play Ninjala à savoir GunHo Online Entertainment à posté sur sa chaîne Youtube un nouveau Journal des développeurs.

Dans ce nouveau rapport, en plus d'apprendre qu'il y aura un nouveau mode de jeu qui arrivera pour le mois d'octobre via une mise à jour gratuite, les développeurs nous ont montré de quoi retourné cette collaboration avec SEGA. En effet, dès le 23 septembre prochain des skins de Sonic, Tails et Knuckles mais aussi des décorations, stickers, etc. (à l'effigie de l'univers de l'hérisson bleu) qui seront ajoutés dans Ninjala.

Retrouvez le Journal des développeurs mentionnant cette surprenante collaboration avec SEGA ci-dessous. Attention cependant la vidéo est en japonais sous-titré anglais. Quel est votre avis sur le sujet ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Source : Youtube