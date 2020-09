Ninjala x Sonic : une collaboration et des costumes hors de prix

Repérée avant Ninjala est un "free-to-start" qui mélange Splatoon et Fortnite, qui est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch le mois prochain. Suite à la bêta qui s'est déroulée il y a deux jours (voir ici) des "datamineurs" ont semble-t-il mis à jour des données laissant penser qu'un événement lié à SONIC était dans les tuyaux. A cette occasion, les joueurs pourraient notamment utiliser des masques Sonic, Tails ou Knuckkles. Alors à ce stade, il ne s'agit que d'une rumeur mais si cela se confirme, on devrait en entendre parler assez vite. Pour rappel, Ninjala sera disponible en téléchargement gratuit sur l'eShop de la Nintendo Switch le 27 mai prochain.">la sortie du jeu (voir ici) et depuis officialisée, la collaboration entre Sonic et Ninjala (voir là) est désormais disponible dans le free-to-play exclusif à la Nintendo Switch. Cependant si l'idée peut paraître séduisante sur le papier, en pratique, elle se révèle un peu décevante puisqu'elle se limite principalement à des costumes payants- qui sont d'ailleurs plutôt chers... Jugez plutôt : en effet, chaque costume en deux parties vaut près de 2000 Jalas, la monnaie du jeu soit près de 20 euros !

Retrouvez ci-dessous notre vidéo vous montrant les premiers costumes et élément disponibles sachant que chaque jour, il y en aura de nouveaux.