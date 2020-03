Ninjala se dévoile avec un animé de dix minutes

A l'occasion du mini Direct, le jeu multi de GungHo Ninjala est revenu sur le devant de la scène avec de toutes nouvelles images et informations (voir ici.) Pour rappel, le titre, exclusif à la Nintendo Switch, est désormais un "free-to-play" qui mixe différentes influences dont les plus évidentes sont ARMS, Splatoon et Fortnite. GungHo place manifestement de grands espoirs dans Ninjala comme on peut le constater aujourd'hui en découvrant sur le site officiel (et ci-dessous) le film d'animation "Ninjala épisode 0" - La naissance du ninja-gum". Un joli film qui présente l'histoire et les personnages du jeu (Berreca, Burton et Ron) mais malheureusement uniquement en anglais pour le moment.

Pour rappel, Ninjala sera disponible en téléchargement gratuit à partir du 27 mai prochain.