Ninjala devient un free-to-play coloré entre Fortnite et Splatoon

Porté disparu depuis quelque temps, Ninjala est revenu faire parler de lui à l'occasion du mini Direct. Nous avons ainsi pu découvrir de nouvelles images du jeu et même un peu de gameplay rappelant à la fois Splatoon, ARMS et... Fortnite. D'ailleurs ce Direct nous a appris que le jeu était désormais un free-to-play et qu'il sera donc disponible en téléchargement gratuit sur l'eShop de la Nintendo Switch

En attendant d'autres détails, retrouvez les premières images ainsi qu'une courte présentation du jeu.

Ninjala sera disponible sur Nintendo Switch le 27 mai prochain