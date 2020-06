Nintendo eShop - Résumé des sorties du mois de juin 2020

Nous voici le mardi 30 juin, dernier jour avant d'entamer le mois de juillet. Comme à son habitude, Nintendo nous offre sur sa page Youtube officielle un bref récapitulatif de quelques pépites sorties sur l'eShop durant les 30 derniers jours. Pour notre part on retiendra bien sûr l'excellent Shantae and the Seven Sirens ainsi que Ninjala que nous vous encourageons à tester puisqu'accessible gratuitement.

Bien sûr le top proposé est totalement subjectif, et nous ne doutons pas que vous avez de votre côté déniché quelques perles sur le catalogue en ligne de Nintendo, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos trouvailles en commentaire !