Shantae and the Seven Sirens - Découvrez l'édition collector de Limited Run Games en images

Disponible depuis le 4 juin 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Shantae and the Seven Sirens est le dernier épisode en date de la licence phare de WayForward. L'Europe n'ayant pas eu la chance de bénéficier d'une version physique du jeu, un partenariat avait néanmoins été trouvé entre WayForward et Limited Run Games pour produire en quantité limitée des éditions simples et collectors, dont les précommandes avaient été lancées en mai 2020.

La Crise de la Covid-19 étant passée par là, c'est finalement 6 mois plus tard que nous recevons enfin en Europe les versions physiques tant attendues. Pour l'occasion, votre serviteur vous laisse découvrir ci-dessous quelques images de cette fameuse édition, ainsi que son contenu :