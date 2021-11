Shantae and the Seven Sirens - La mise à jour Spectacular Superstar enfin disponible gratuitement sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 4 juin 2020 sur Nintendo Switch, Shantae and the Seven Sirens est le dernier épisode en date de la licence culte de WayForward. Alors que l'on pensait le studio tourné vers de nouveaux titres, il nous avait dévoilé il y a quelques jours plancher sur une toute nouvelle mise à jour gratuite dénommée Spectacular Superstar. Si nous n'avions pas de date de sortie au moment de son annonce, WayForward vient tout juste de publier cette fameuse mise à jour ce mardi 30 novembre 2021. Vous trouverez ci-dessous une liste des principales nouveautés :

: Le mode définitif en toute simplicité. Grâce à ce mode facile, il est impossible de perdre ! Parfait pour les nouveaux venus ou ceux qui veulent simplement explorer le monde et profiter de l'histoire. Mode Legacy : Découvrez le jeu dans sa forme originale, non modifiée.

Parmi les autres améliorations apportées à tous les modes, citons l'amélioration des dialogues et l'ajout d'objectifs de carte et d'indices de jeu, qui peuvent être activés ou désactivés via le menu Pause. Et pour les joueurs à la recherche d'un défi encore plus grand, le costume Hula déverrouillable (qui offre une magie plus puissante en échange d'une défense plus faible) est utilisable dans tous les modes après que le joueur ait fini le titre au moins une fois.