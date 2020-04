La figurine Pop! Vynil de Shantae disponible à l'achat

Avis aux amoureux de figurines Pop! Vinyl et de la demi-génie la plus célèbre du monde du jeu vidéo, La page Twitter de Funko vient d'annoncer que la figurine de Shantae était enfin disponible à l'achat. Comme d'habitude, ladite figurine risque de mettre un petit moment avant de se rendre disponible dans les boutiques européennes. Il vous faudra donc passer par la case import si vous souhaitez mettre la main sur Shantae. En attendant, nous vous laissons ci-dessous quelques visuels de la belle.

Concernant l'actualité de Shantae, nous vous rappelons également que son dernier titre en date Shantae and the Seven Sirens sera disponible le 28 mai prochain sur Nintendo Switch.

Our Shantae Pop! is out now! Make sure to add the fan favorite Half-Genie Hero of Sequin Land to your collection today!



Which video game Pop! should we make next? #FunkoFamilyAtHome pic.twitter.com/OdtPH5glsE