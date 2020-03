WayForward fête son 30ème anniversaire

Qui aurait cru que la société WayForward fondé en 90 par Voldi Way soufflerait un jour sa trentième bougie alors qu'elle évolue dans un domaine aussi concurrentiel de nos jours ? Bien que la société ait commencé à créer des jeux sur commande durant ses premières années d'existence, c'est en 2002 que WayForward se démarquera sur Game Boy Color avec son tout premier titre développé en interne : Shantae.

Nous les retrouvons donc en 2020, toujours en forme avec un Shantae and the Seven Sirens qui devrait arriver courant 2020 sur Nintendo Switch, ainsi que leur tout dernier titre Vitamin Conection, parut sur la console hybride le 20 février dernier . Pour marquer ce 30ème anniversaire comme il se doit, l'équipe WayForward nous a offert ce jour une sympathique illustration mettant en avant les mascottes des jeux les plus populaires de la firme.