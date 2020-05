Ninjala voit sa date de sortie repoussée à fin juin

Ninjala est l'un des jeux gratuits les plus attendus cette année sur Nintendo Switch et par conséquent beaucoup de joueurs attendent avec impatience sa sortie. Malheureusement, nous apprenons aujourd'hui, grâce à un Tweet officiel du jeu, que Ninjala verra sa date de sortie repoussée au le 25 juin 2020 . Initialement prévu pour le 27 mai 2020, le jeu souffrirait d'un léger retard à cause du COVID-19. Nous en avons fait l'expérience récemment, la qualité de la bêta fermée à son lancement laissait à désirer et de ce fait cela expliquerait la difficulté pour l'entreprise à s'adapter durant cette pandémie internationale.

Si malheureusement vous n'avez pas pu répondre présent durant la bêta fermée de Ninjala nous vous avons d'ores et déjà proposé plusieurs vidéos de gameplay ici.