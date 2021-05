Et de 7 millions d'exemplaires téléchargés pour Ninjala

Et de 7 millions ! Peu de temps après avoir passé la barre des 6 millions de téléchargements, Ninjala le free-to-play de Gungho Online Entertainement vient d'ajouter un million de téléchargements à son compteur et passe ainsi un nouveau palier, celui des 7 millions.

Pour l'occasion, 100 Jalas (la monnaie du jeu) seront encore une fois offerts à tous les joueurs comme l'annonce le tweet des développeurs annonçant la bonne nouvelle, 100 Jalas représentent environ 1 euro convertis dans la monnaie du jeu.

Faites-vous partie des 7 millions de joueurs à avoir téléchargé Ninjala ? Quelles sont vos impressions sur ce free-to-play ?

