Ninjala annonce une collaboration avec Monster Hunter Rise

Développé par GungHo, Ninjala fait partie des jeux "gratuits" exclusifs à la Nintendo Switch qui est une bonne alternative à Fortnite par son côté enfantin et cartoon, qui rappelle apr certains côtés Splatoon. Si le jeu propose des achats en jeu, comme les autres Free-to-play, Ninjala sert aussi parfois de support promotionnel pour d'autres licences. On apprend ainsi aujourd'hui que Ninjala va accueillir à la fin du mois d'avril, un évènement lié à Monster Hunter Ris permettant de récupérer des costumes, des emotes, des stickers et d'autres goodies. Retrouvez la liste ci-dessous et quelques images.

Du 27 avril au 26 mai , les joueurs pourront obtenir le contenu suivant en collaboration avec Monster Hunter Rise: Trois costumes d'avatar: style Kamura, style Rathalos et style Aknosom

Trois emotes: succès du barbecue, échec du barbecue et affûtage des armes

Une décoration IPPON MHRise 2 avec un Palico et un Palamute

Deux Gum Utsusemi d'un Palico et d'un Palamute

Un t-shirt Monster Hunter

Une récompense de connexion: Autocollant MHRise avec un Palico

Une récompense de combat: Décoration IPPON MHRise 1