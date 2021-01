Ninjala le free-to-play sur Nintendo Switch atteint les 6 millions de téléchargement

C'est un record, Ninjala le jeu d'action multijoueur aux faux airs de Splatoon, disponible en free-to-play depuis le 25 juin 2020 vient d'atteindre les 6 millions d'exemplaires téléchargés depuis le Nintendo eShop. Les développeurs de chez Gungho Online Entertainment viennent de l'annoncer avec un tweet. Pour célébrer l'événement 100 Jalas (la monnaie du jeu, ce qui représente environ 1 euro) seront offerts in-game à tous les joueurs. Vous pouvez toujours jouer gratuitement au jeu en le téléchargeant sur l'eShop et faire parti des désormais 6 millions de joueurs l'ayant téléchargé.

