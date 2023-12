Ninjala - Le free-to-play de GungHo Online Entertainment s'offre une collaboration avec Hatsune Miku

Sorti depuis 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, on ne peut pas dire que le free-to-play Ninjala ait particulièrement déchaîné les passions en Occident. Pourtant son développeur GungHo Online Entertainment reste fidèle au poste, et propose pour cette fin d'année une nouvelle collaboration avec Hatsune Miku, star emblématique des Vocaloid de Crypton Future Media. L'événement durera jusqu'au 24 janvier 2024 et proposera aux joueurs différents accessoires à débloquer aux couleurs de Miku et de ses camarades Maiko, Kaito, Rin, Len et Luka.

Habillez-vous comme un chanteur virtuel Attirez l'attention du public avec les costumes époustouflants de Hatsune Miku et de ses collègues chanteurs, comme Kagamine Rin, Kagamine Len et Megurine Luka. Les joueurs peuvent désormais se déguiser en KAITO et MEIKO, disponibles au prix de 2 000 Jala chacun dans la boutique Shinobi. Une tenue exclusive Magical Mirai 2023 Hatsune Miku peut être achetée au Gumball Machine. Produits dérivés de Magical Mirai à durée limitée Pendant la collaboration, les joueurs peuvent trouver des articles exclusifs Magical Mirai 2023 dans la boutique Shinobi, comme la décoration IPPON Magical Mirai 2023 pour 500 Jala. Les anciens objets de la collaboration avec Hatsune Miku seront également disponibles à l'achat. Les joueurs peuvent également utiliser la machine à gommes pour obtenir le mégaphone Hatsune Miku 2023 Ninja-Gum Drum Gum (Miku) pour l'arme de type marteau Drum Beat, transformant l'arme en un porte-voix qui ferait l'envie de tous les fans d'Hatsune Miku. Bonus de connexion à Hatsune Miku Collab À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 janvier, tous les joueurs qui se connecteront à Ninjala recevront l'un des bonus quotidiens suivants : Ninja-Gums Hatsune Miku Collab

Codes d'assistance

Médailles

Pendant la collaboration, les joueurs peuvent gagner jusqu'à un total de :

1 000 médailles de bronze

400 médailles d'argent

60 médailles d'or

Coupe Hatsune Miku et autres événements Le tournoi Hatsune Miku Cup (Solo) se tiendra le 21 janvier. Les participants qui parviendront à surpasser leurs adversaires sur la scène du tournoi gagneront des autocollants spéciaux, des décorations IPPON et l'emote Leekspin en guise de prix. Les récompenses correspondent au classement des joueurs. Les joueurs recevront également