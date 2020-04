Ninjala : des vidéos de gameplay de l'expérience VIP

Ninjala est un nouveau jeu "gratuit" exclusif à la Nintendo Switch qui doit sortir le 27 mai prochain. Néanmoins le 28 et le 29 avril dernier ,trois sessions d'une heure du jeu dans sa phase béta ont été accessibles à tous. Cependant, "l'expérience VIP" promise a failli tourner au fiasco complet, comme GG vous l'a raconté ici, tant il a été très difficile de se connecter au jeu (voire impossible lors de la première et de la deuxième session pour votre serviteur) et qu'ensuite, à peine a-t-on eu le temps de se mettre (un peu) dans le bain que c'était déjà terminé.

Néanmoins, on peut dire sans se tromper que GungHo Online Entertainment essaie de surfer sur la vague de Fortnite et du succès de tous les "Battle Royale" free-to-play en lui ajoutant une touche plus colorée et fun et en visant clairement un public jeune pour ne pas dire d'enfants (et leur parents, souvent mal à l'aise avec la violence de certains titres.) Par ailleurs, il est clair que les développeurs de Ninjala se sont inspirés (pour être gentil) de Splatoon dont on retrouve énormément d'éléments tant ludiques que graphiques sans toutefois atteindre (à ce stade, tout du moins) la classe et la touche d'originalité des jeux cultes d'Hisashi Nogami. C'est beaucoup plus brouillon et les arènes sont bien moins amusantes. (D'ailleurs en ce moment, n'oubliez pas vous pouvez vous essayer gratuitement à Splatoon 2- voir là.) Mais encore une fois, ce n'est qu'un premier avis donné dans des conditions très difficiles (après près de deux mois a être confiné, pour ne pas dire confit, totalement avachi avec une chevelure hirsute à faire peur et de gros doigts boudinés qui n'arrivent même plus à appuyer sur un bouton sans en écraser au moins deux en même temps #vdm) On laissera donc une nouvelle chance au jeu lorsqu'il sera disponible à la fin du mois de mai.

Quoiqu'il en soit, si vous n'avez pas pu vous essayer à Ninjala, retrouvez quelques vidéos de gameplay ci-dessous.