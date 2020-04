Ninjala - Première image exclusive de l'Expérience VIP

[MAJ] 28/04 - 22h30

Nous voici reparti pour une nouvelle session de maintenance, les combats n'arrivant pas à se lancer en multi. Au moins nous avons pu toucher le mode hors ligne, c'est déjà ça de pris...

[MAJ] 28/04 - 22h00

Le jeu est à nouveau accessible, et la bêta est prolongée jusqu'à 23h ce jour. Bon jeu à tout !

Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que GungHo Online Entertainment et Nintendo ont mis à disposition des joueurs Ninjala Experience VIP, la phase de bêta test pour tester la fiabilité du réseau pour la sortie mondiale du free-to-play Ninjala le 27 mai prochain . Trois dates de test sont actuellement proposées :

Nous avons donc tenté ce mardi 28 avril de nous connecter au jeu pour vous livrer nos premières impressions, et nous pouvons vous dévoiler non sans déplaisir le résumé après 30 minutes de "jeu".

La page officielle de la phase test a en effet confirmé qu'un problème lié aux serveurs est actuellement en cours, empêchant tout simplement de pouvoir accéder au jeu. Si en temps normal les phases de test sont là justement pour corriger les problèmes avant la sortie officielle des jeux, se retrouver 10 minutes à peine après le lancement de la bêta avec un tel soucis, qui plus est pour un free-to-play online, ça fait assez peur pour la suite.

Les équipes de Ninjala sont actuellement entrain de tenter de corriger le soucis, espérons que les joueurs pourrons découvrir le jeu d'ici demain. Votre serviteur étant dans l'incapacité de jouer, et ne pouvant être disponible demain pour les prochaines phases de test, n'hésitez pas à me contacter en MP si jamais vous avez des vidéos de gameplay maison enregistrées que vous souhaiteriez partager avec le reste des lecteurs dans une news dédiée.

Reste à savoir si GungHo Online Entertainment annoncera une extension du temps de jeu pour palier à ce problème technique pour les prochaines sessions.

