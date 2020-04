Ninjala - La bêta ouverte disponible en téléchargement sur l'eShop

Alors que sa bêta ouverte est attendue pour la fin du mois d'avril, GungHo Online et Nintendo ont enfin mis à disposition sur l'eShop de Nintendo Switch l'application à télécharger pour pouvoir profiter du titre en avant-première. Baptisée Expérience VIP de Ninjala, l'application est à télécharger en allant directement sur l'eShop depuis votre console, ou en passant par le site internet de Nintendo directement. Pour rappel, voici les dates et horaires auxquelles vous pourrez accéder à la bêta online :

Jusqu'au 29/04/2020 à 14h00 (heure locale)

Compétition

Prenez part à des combats de type Battle Royale où jusqu'à 8 joueurs peuvent s'affronter et essayez de devenir le meilleur ninja ! Le joueur qui a le plus de points à la fin du match remporte la partie. Marquez des points en battant vos adversaires, en obtenant des objets, en détruisant les drones un peu partout dans l'arène, et bien plus encore. Gagnez des points bonus en éliminant vos adversaires avec un ippon, une technique impressionnante qui achève vos adversaires.

Avatar

Choisissez parmi une multitude d'objets d'avatar distinctifs et combinez-les comme bon vous semble. Vous pouvez choisir de ne porter qu'une seule marque pour avoir un look plus cohérent, ou mélanger les marques à votre guise et créer un style unique en son genre !

Cette version de Ninjala est l'édition Expérience VIP de Ninjala.

Vous aurez accès à une partie des fonctionnalités qui seront disponibles dans la version finale du jeu, notamment les combats en ligne.

Veuillez noter que les données de sauvegarde de cette version ne pourront pas être transférées vers la version finale.