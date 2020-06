Ninjala Chapitre 1 : découvrez le DLC payant / mode solo du jeu

Si vous en avez marre de dézinguer l'humanité à la mitraillette et au fusil d'assaut venez dégommer des petits monstres fluo avec des bulles de chewing-gum trop mignonnes dans Ninjala un nouveau free-to-play exclusif à la Nintendo Switch. Développé par GungHo Online Entertainment a qui l'on doit notamment la série des Puzzle & Dragons, Ninjala est un jeu exclusivement multijoueur en ligne qui lorgne évidemment du côté de Fortnite mais aussi de Splatoon dont on retrouve l'esprit et pas mal d'idées... Cependant si vous voulez jouer seul en local, c'est possible aussi... Mais dans ce cas, il faut mettre la main à la poche en payant près de 4,99€ pour pouvoir jouer au chapitre 1 du mode Histoire. Un premier chapitre composé de trois niveaux que nous vous invitons à découvrir avec notre vidéo ci-dessous.