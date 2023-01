Ninjala ajoute la pêche à son lot d'activité pour sa saison 12 - Tous les détails

Ninjala le free-to-play de Gungho Online Entertainement sorti en exclusivité sur Nintendo Switch le 24 juin 2020 vient de dévoiler la principale nouveauté de sa douzième saison. Dans le journal des développeurs numéro 27 (visible ci-dessous), les créateurs du jeu ont annoncés ajouter la pêche à la liste des activités déjà proposées par le jeu.

De plus, des tournois de pêche seront bientôt organisés en jeu pour permettre aux joueurs de mesurer entre eux leurs skills de pêche et leurs prises. Ninjala est toujours disponible gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch pour les curieux et les férus de pêche.

We're adding a new activity to the WNA Resort in Season 12, Ninjala Fishing!



Get different fish by using different fishing methods in different locations.



We're also planning Ninjala Fishing tournaments.



Check out the details in the latest Dev Diary!https://t.co/UGy1ChYigH pic.twitter.com/WHgoVcGJ2f